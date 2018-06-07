LEXO PA REKLAMA!

Shtypi për vdekje 5 vetë me kamion, terroristi dënohet me burgim të përjetshëm

Lajmifundit / 7 Qershor 2018, 12:58
Autori i një sulmi me kamion, që la 5 persona të vdekur në Suedi vitin e kaluar, është dënuar me burgim të përjetshëm për krime të lidhura me terrorizmin.

Uzbeku Rakhmat Akilov, 40 vjeç, kishte shprehur simpati për grupin xhihadist të Shtetit Islamik, përpara se të ndërmerrte sulmin vdekjeprurës në Stockholm.

Megjithatë, prokurorëve iu desh të provonin pikërisht synimin e tij për të dëmtuar shtetin, pasi ISIS nuk doli si zakonisht me një deklaratë për marrjen e përgjegjësisë së atij sulmi.

Akilov, një i azilkërkues të cilit i ishte refuzuar kërkesa për azil, u largua nga vendngjarja, për t’u arrestuar vetëm pak minuta më vonë. Ai rrëfeu gjithçka gjatë marrjes në pyetje në polici.

Ai u largua nga Uzbekistani për në Suedi në vitin 2014 dhe kërkoi nënshtetësi atje, por në dhjetor të vitit 2016 atij iu komunikua se kishte vetëm 4 javë kohë për t’u larguar nga vendi skandinav.

Ai u zhduk për pak kohë dhe vetëm pak muaj përpara sulmit ishte vendosur në listën e më të kërkuarve.

