Jay-Z e tradhëtoi, ja se çfarë ka ndodhur mes tij dhe Beyonces së fundmi
E pranoi publikisht dhe më pas e falenderoi për gruan e mrekullueshme që është duke e falur për tradhëtinë që i kishte bërë.
Jay-Z dhe Beyonce janë ndër çiftet më të famshme dhe më të pasur të showbizz-it ndërsan në media së fundmi po qarkullon lajmi se ata janë martuar sërish.
E gjithë historia ka nisur nga një video e shfaqur në monitor gjatë turit të tyre, ku dyshja e famshme janë në altar së bashku me fëmijët e tyre.
Thuhet se çifti i ka bërë sërish betimet në 10-vjetorin e martesës, ku të pranishëm kanë qenë edhe fëmijët e tyre dhe kanë zgjedhur një mënyrë të tillë për ta ndarë me fansat.
Jay-Z me siguri duhet të ndihet krenarë! Të falësh si Beyonce nuk ndodh shpesh...