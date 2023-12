"Tom Doshi e Fidel Ylli më kanë vënë armën në kokë, por do vij prapë në Tiranë..."

Një denoncim të fortë live në emisionin “360 Gradë” u bë nga analisti i njohur Ilir Demalia.

Ai akuzoi hapur deputetin e PS, Fidel Yllin, si dhe atë të PSD-së, Tom Doshi se e kanë kërcënuarme jetë, duke i vënë pistoletën në kokë.

“Më ka kërcënuar Tom Doshi dhe Fidel Ylli, më kanë çuar armën në kokë.

Departamenti i Shtetit, e ka në listën e njerëzve të korruptuar dhe të lidhur me krimin e organizuar, nuk e lejojnë të hyjë në Amerikë.

Filluan kërcënimet, Ilir Demalia mos fol më për Tom Doshin se do të heqim qafe.

Nuk më kërcënojnë dot, unë nesër vij prapë në Tiranë. Unë nuk trembe as nga Tom Doshi dhe as nga kushdo qoftë, unë do them fjalën e lirë.

Mbylle gojën dhe kërko të falur, më thotë një nga njerëzit e Doshit, e kuptoni çfarë njerëzish në Parlament”,- është shprehur Demalia.