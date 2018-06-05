LEXO PA REKLAMA!

Ndryshime në policinë e Korçës, transferohen shefat

Lajmifundit / 5 Qershor 2018, 13:54
Aktualitet

Së fundmi kanë ndodhur ndryshime të mëdha në Policinë e Qarkut të Korçës.

Sipas “News24” janë shkrirë plotësisht sektori i krimit ekonomik dhe sektori i antidrogës.

Përveç specialistëve, të cilët janë transferuar në sektorë të tjerë, mësohet se janë larguar nga detyra edhe dy drejtuesit e këtyre sektorëve.

Ndërkohë një ditë më parë janë larguar shefi i Qarkullimit të Korçës dhe Pogradecit, të cilët do të ushtrojnë detyrën e Shefit të Rendit.

Shefi i Qarkullimit të Korçës do të mbajë pozicionin e shefit të Rendit në Maliq, ndërsa shefi i Qarkullimit të Pogradecit do të mbajë pozicionin e Shefit të Rendit në Komisariatin e Pogradecit.

Lëvizjet kanë përfshirë edhe sektorin e qarkullimit rrugor.

Më shumë se 50 % e efektivëve të këtij sektori do të transferohen në sektorin e Rendit, ndërsa në sektorin e Qarkullimit priten emërime të reja. Gjithashtu mësohet se kësaj furtune nuk i shpëtojnë edhe disa shefa komisariatesh.

