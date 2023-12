Ish-ministri publikon foton ironike që Rama nuk do të donte që ju ta shikonit

Dikur, Edi Rama ka qenë një prej politikanëve që nuk shqetësohej për mendimin dhe pasojat që u shkaktonte të tjerëve me lëndimin e ndjenjavetë tyre. Ish-ministri i Drejtesise, Ylli Manjani akuzon kryeministrin Rama se eshte i shtire teksa ben sikur respekton myslimanet. Ai poston nje foto, ne kohen qe Rama ka qene kryetar bashkie, nderkohe qe ne shesh myslimanet ishin duke u falur.

“Vite më parë, kur ishte Kryetar i Bashkisë, i shkelte me këmbë (literalisht) ritet fetare të tyre. Sot shtron iftare elektorale dhe flet për perëndimin, por me kokë nga Turqia dhe mendje nga Rusia”- shkruan ai.

Postimi i Manjanit

