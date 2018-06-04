E aksidenton 26-vjeçari, fëmija i mitur në gjendje të rëndë
Një 4-vjeçar nga fshati Kotodesh i Prrenjasit është dërguar me urgjencë në spitalin e Elbasanit pasi është aksidentuar nga një mjet tip “Ford” me targa AA 470JJ
Mësohet se ngjarja ka ndodhur në rrugën e këtij fshati rreth orës 21:00 të së hënës. I mituri është transportuar për në Spitalin Rajonal Elbasan, pasi është në gjendje të rëndë shëndetësore.
Bëhet e ditur se drejtuesi i mjetit është shoqëruar në Komisariatin e Policisë, për veprime të mëtejshme procedurale.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të shkakut të aksidentit, ku paraprakisht dyshohet se fëmija i ka ndërprerë rrugën ku ka kaluar nga njëri krah i rrugës në tjetrin dhe për pasojë është përplasur nga automjeti.