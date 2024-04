'Dancing With the Stars' vjen sot në një natë spektakolare

"Dancing With the Stars Albania" sot një javë para finales së madhe do të vijë në një formë shumë spektakolare.

E gjithe nata do të jetë musical pra konkurrentët do të kercejnë sot pjesë nga shfaqjet më të njohura musical në botë. Asnjë formati e spektakli më shumë se “Dancing With The Stars” nuk do t’i shkonte një natë e tillë.

Pse do thoni ju? Jo vetëm sepse është garë e spektakël kërcimi por dhe sepse producentja e tij Holta Kolaneci është pikërisht ajo që ka sjellë të parat e më të mëdhatë shfaqje musical në Shqipëri. Një kthim i shpejtë në të shkuarën na sjell në kujtesë produksionet fantastike të kompanisë “Theatre international” drejtuar prej saj, si kryeveprat botërore “Notre Dame de Paris”, “10 Komandamentet”, Chicago” apo dhe “Rome dhe Zhuljeta” që janë perpirë nga publiku Tiranës.

Këto musical e shumë të tjerë po kaq të njohur do të rivihen sot në skenën e “Dancing With the Stars.” Jo vetëm me kërcimet e garës por dhe me numra speciale të trupës së baletit dhe të ftuarve speciale Venera Lumani dhe Lind Islami. S’ka pike dyshimi që kjo natë do të jete thjesht një magji. Është nata gjysmëfinale në fund të së cilës do të mësojme dhe kush do të jenë finalistët e këtij edicioni që do të sfidojnë njëri-tjetrin për çmimin e madh. Le ta shohim e ta shijojme sonte këtë natë që do të jetë më shumë se nje shoë. Do të jete një super natë musical.