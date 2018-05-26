Direktiva e policisë për efektivët: Mos reagoni ndaj provokimeve të protestuesve
Efektivët të cilët kanë krijuar perimetrin e sigurisë përreth Kryeministrisë kanë marrë porosi që të shmangin çdo përplasje me mbështetësit e opozitës.
Sipas Report Tv, oficerëve u është dhënë porosi që të mos reagojnë ndaj provokimeve të protestuesve.
Përreth Kryeministrisë janë dislokuar rreth 1500 forca policie përfshirë RENEA-n, FNSH-në dhe Shqiponjat.
Ndërsa në tarracat e Kryeministrisë dhe Kryesisë së Kuvendit janë vendosur snajperë.