Direktiva e policisë për efektivët: Mos reagoni ndaj provokimeve të protestuesve

Lajmifundit / 26 Maj 2018, 10:04
Aktualitet

Efektivët të cilët kanë krijuar perimetrin e sigurisë përreth Kryeministrisë kanë marrë porosi që të shmangin çdo përplasje me mbështetësit e opozitës.

Sipas Report Tv, oficerëve u është dhënë porosi që të mos reagojnë ndaj provokimeve të protestuesve.

Përreth Kryeministrisë janë dislokuar rreth 1500 forca policie përfshirë RENEA-n, FNSH-në dhe Shqiponjat.

Ndërsa në tarracat e Kryeministrisë dhe Kryesisë së Kuvendit janë vendosur snajperë.

