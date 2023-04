Kreu i partisë kundër korrupsionit e jetës luksoze të politikanëve blen vilë 600 mijë euro

Udhëheqësi i partisë së ekstremit të majtë, Podemos, në Spanjë është përfshirë në polemika pas blerjes së një vile prej 600 mijë euro në malet jashtë Madridit. Kritika të shumta vërshuan ndaj tyre pas publikimit të lajmit ndaj kreu të partisë së dhe drejtueses së grupit parlamentar.

Pablo Iglesias dhe Irene Montero, të cilët janë të martuar midis tyre dhe presin binjakë, janë akuzuar për tradhtimin e parimeve të partisë dhe bashkimin me borgjezinë e vogël duke blerë pronën.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndër ata që kanë kritikuar këtë veprim është José María González, kryetari i Podemos, së Cádizit.

"Kodi i etikës së Podemos nuk është një formalitet," tha ai. "Është një angazhim për të jetuar si njerëz që punojnë, në mënyrë që ti t'i përfaqësosh ata".

Të shtunën në mbrëmje, Iglesias dhe Montero shpallën një votim brenda radhëve të partisë, gjysmë milionë anëtarët e të cilës do të vendosin nëse duhet të vazhdojnë postet e tyre.

"Nuk mendova se kjo do të krijonte një debat ose do të kthehej në një lajm të tillë të madh", tha Iglesias në një konferencë shtypi. "Por unë mendoj se kur të vihet në dyshim besueshmëria e një udhëheqësi politik, duhet të përballesh me të dhe të mos fshihesh.

"Duhet të jenë anëtarët e partisë që vendosin nëse duhet të vazhdojmë si sekretar i përgjithshëm dhe zëdhënës parlamentar dhe nëse duhet të vazhdojmë si deputetë. Dhe ne kemi vendosur t'i pyesim ata. "

Anëtarët e Podemos do të pyeten: "A mendoni se Pablo Iglesias dhe Irene Montero duhet të vazhdojnë si sekretar i përgjithshëm dhe zëdhënës parlamentar i Podemos?"

Podemos, e cila ka lindur nga lëvizja e të indinjuarve dhe zemërimi mbi korrupsionin dhe masat shtrënguese, ka reduktuar hartën politike të Spanjës. Së bashku me partinë e qendrës së djathtë Ciudadanos (Qytetarët), ajo i ka dhënë fund dekadave të dominimit nga Partia Popullore Konservatore dhe Partia e Punëtorëve Socialistë (PSOE).

Iglesias ishte zotuar të dorëhiqej si udhëheqës nëse axhenda e tij dhe lista e kandidatëve për udhëheqjen e Podemos nuk fitonin miratimin e shumicës.

Prona ka një hapësirë prej 2,500 metra katrorë me një pishinë.