U zhgënjyet se nuk iu doli Lotaria Amerikane? Ambasada jep një njoftim të ri

Edhe ju ishit nje nga personat qe nuk moret pergjigjen qe prisnit nga Lotaria Amerikane?

Mos u merzisni, paska akoma shprese. Mund te ndodhe qe te jeni me fat, pasi ka ndodhur edhe me heret qe dikush të jete fitues edhe me pas.

Kesaj pyetje i jep pergjigje ambasada amerikane ne faqen e saj ne FB, teksa keshillon gjithe aplikuesit e interesuar, te kontrollojne statusin, deri ne daten 30 shtator.

Pyetja: Përshëndetje! #pyetannën Do të doja të dija nëse konkretisht ka pasur raste që njerëz të tjerë e kanë fituar lotarinë pas ditës së parë të publikimt dhe a mund të ndodh edhe këtë herë e njëjta gjë, që ne mund të fitojme në mujat apo ditët në vijim. Shumë faleminderit! do të doja një përgjigje sa më konkrete.

Pergjigja: Tek udhëzimet e lotarisë, që i gjeni tek https://al.usembassy.gov/…/immigrant…/diversity-visa-sq/, citohet që ju duhet ta kontrolloni statusin tuaj nga 15 maji 2018 deri më 30 shtator 2019. Kontrolli i Statusit të tё Regjistuarit do të jetë e vetmja mënyrë informimi mbi përzgjedhjen tuaj për Lotarinë DV-2019, duke ju dhënë udhëzime se si të vazhdoni mё tej me aplikimin tuaj dhe duke ju njoftuar mbi takimin për vizë emigrimi. Nëse rezultoni të përzgjedhur, ju duhet të vazhdoni me plotësimin e formularit DS-260.

Pyetje: Më falni që po ua bëj përsëri pyetjen a ka ndodhur më parë të fitoj dikush pas ditës së parë të aplikmit??

Pergjigje: Ka ndodhur para dy vitesh.