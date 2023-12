Digjen mbetjet spitalore në Patos, 33 mijë banorë në rrezik

Një vendgrumbullim mbetjesh, vetëm 3 kilometra larg Patosit, vë në rrezik çdo ditë 33 mijë banorët e qytetit, por dhe fshatrave Ruzhdie e Rusinje.

Mes 30 tonë mbetje që hidhen çdo ditë gjen pajisje spitalore, doreza që përdoren nga personeli mjekësor dhe ambalazhe medikamentesh.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Mbetjeve u vihet flaka dhe era shtyn drejt qytetit e fshatrave kundërmimin e rëndë të resë me kimikate që çlirohet nga djegia jo vetëm e mbetjeve spitalore, por dhe ato të një fabrike këpucësh, pajisjeve elektroshtëpiake etj.

Natyrisht që ato nuk asgjësohen dhe çfarë mbetet bashkë me hirin është edhe më e rrezikshme. Për grumbullimin e mbetjeve në qytet dhe hedhjen e tyre është përgjegjëse bashkia e Patosit, por nënkryetarja Rajmonda Balilaj, e kontaktuar nga Top Channel, thotë se të paktën mbetjet spitalore nuk janë të qendrës shëndetësore të qytetit, por të një klinike private për të cilën nuk flet, por i kërkon mediave të hetojnë.

Por ndërkohë, zinxhiri i ndotjes nga mos menaxhimi i mbetjeve të hedhura në vendin e gabuar nuk kursen as tokat bujqësore dhe blegtorinë, ndërsa banorët e qytetit dhe fshatrave të më afërt jetojnë çdo ditë me frikën e infeksioneve nga papastërtia që përhapet me ajrin dhe ujin.