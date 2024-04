3 muaj nga aksidenti me 4 të vdekur në Shkodër, rrënqeth halla e fëmijëve: Me mungoni gjaku jem ...

3 muaj pas aksidentit tragjik në Velipojë ku humbën jetën 3 të vegjlit e familjes Preka dhe kryefamiljari, Edmond Preka, halla e fëmijëve ka bërë një dedikim rrënqethës.

Ajo shkuan se i mungojnë shumë dhe se nuk është dakord me këtë vendim që ka marrë zoti për ta.

"Nqs do mund te zgjedhja perjetesin time , ajo do ishit ju . 3 muaj sot pa ju engjejt e mi , me cdo vendim te Zotit pajtohem me te por me kte kurr ???? Me mungoni gjaku jem ...", shkruan Gonxhe Preka./lajmifundit.al