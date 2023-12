U përplas me policinë, arrestohet 40 vjeçarja për “kundërshtim të dhunshëm”

40 vjeçarja e cila u përfshi në incident me dy punonjës të Policisë Rrugore të Tiranës është vënë në pranga. Pas pezullimit dhe hetimit të policëve është vënë në pranga shtetasja Alma Martini. Martini akuzohet edhe për kundërshtim të forcave të policies. Ndërkaq Dy policët rrugorë janë pezulluar me urdhër të ministrit nga detyra. Dy policët u konfliktuan me vajzën, njëri prej tyre e goditi me shuplakë. Mes policëve dhe vajzës pati një konflikt dje pasdite në Tiranën e Re, një konflikt që nisi për një gjobë pasi drejtuesja e mjetit nuk kishte vendosur rripin e sigurimit