Protestë në Durrës banorët kërkojnë të futen me forcë në bashki: Do të vetëvritemi
Lajmifundit / 17 Maj 2018, 09:35
Aktualitet
Banorë të shumtë të njësisë Administrative Katund i ri, kanë dalë sot në protestë përpara Bashkisë Durrës.
Ata kanë kërkuar takim me kreun e bashkisë, zotin Vangjush Dako dhe kanë tentuar të hynë me forcë brenda në ndërtesë.
Motivi i kësaj proteste janë përmbytjet e shumta që kanë ndodhur në banesat e tyre, që sipas tyre përmbytjet kanë ardhur nga hapja e rezervuarit.
Ata thonë se janë përmbytur masivisht, dhe kjo është e disata për këtë vit.
Po ashtu banorët që kanë protestuar kanë thënë se do vetëvriten nëse problemi i tyre nuk zgjidhet, pasi nuk kanë marrë asnjëherë dëmshpërblim.