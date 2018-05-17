LEXO PA REKLAMA!

Protestë në Durrës banorët kërkojnë të futen me forcë në bashki: Do të vetëvritemi

Lajmifundit / 17 Maj 2018, 09:35
Aktualitet

Banorë të shumtë të njësisë Administrative Katund i ri, kanë dalë sot në protestë përpara Bashkisë Durrës.

Ata kanë kërkuar takim me kreun e bashkisë, zotin Vangjush Dako dhe kanë tentuar të hynë me forcë brenda në ndërtesë.

Motivi i kësaj proteste janë përmbytjet e shumta që kanë ndodhur në banesat e tyre, që sipas tyre përmbytjet kanë ardhur nga hapja e rezervuarit.

Ata thonë se janë përmbytur masivisht, dhe kjo është e disata për këtë vit.

Po ashtu banorët që kanë protestuar kanë thënë se do vetëvriten nëse problemi i tyre nuk zgjidhet, pasi nuk kanë marrë asnjëherë dëmshpërblim.

