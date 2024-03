LIVE- PD me të njejtin skenar, ja çfarë ndodhi në Kuvend pasi iu ndërpre fjala Bashës

Ashtu si javën e kaluar kryeopozitari Lulzim Basha kaloi në Facebook për të vijuar fjalën e tij, pasi kryeparlamentari Gramoz Ruçi e njoftoi se i kishte mbaruar koha.

Basha nuk i ndali akuzat as kur Ruçi i tha të zbriste nga foltorja për t’ja lënë fjalën ish-kryeministrit Sali Berisha. Pasi hasi në rezistencën e tij kryeparlamentari ndërpreu seancën për 10 minuta.

Basha: Gojën opozitës nuk ia mbyllni dot, as me metodat e sigurimit ju jeni shkolluar e rritur. Prandaj unë do të vazhdoj deri në fund fjalën time këtu”,- tha Basha,

Ruçi: Duhet të respektoni Kuvendin zoti Basha. Mos e uzurponi Parlamentin, Uluni poshtë