Fier/ Gruaja denoncon bashkëjetuesin, e zhvati nga paratë
Prokuroria e Fierit ka nisur hetimet për një burrë, pas denoncimit në polici të ish-bashkëjetueses së tij, e cila ka konstatuar se partneri gjatë kohës kur kanë qenë të lidhur i ka marrë me anë të mashtrimit një sasi eurosh, që nuk dihet.
Sipas burimeve nga drejtoria vendore e Policisë Fier, sektori për krimin ekonomik e financiar, më datë 16.05.2018, u referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkalës së Parë Fier, për shtetasin I.F, vjeç 46, banues në fshatin Cakran, Fier.
Bashkëjetuesja E.M, vjeç 43, banuese në Elbasan, kallëzon se 46 vje5ari gjatë bashkëjetesës e ka mashtruar duke i marrë një sasi eurosh.
Hetimet po kryhen në bazë të Nenit 143/2 të Kodit Penal.