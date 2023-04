Skandali me produktet ushqimore, Prokuroria nis hetimet, dërgon për gjykim 9 persona

Pas denoncimit në një emision investigativ dhe ankesave të qytetarëve të shumtë, Prokuroria e Shkodrës ka nisur hetime për kompaninë e prodhimit të produkteve të konsumit “Briland” duke marrë si të pandehur 9 persona.

Prokuroria ka zbuluar një sërë shkeljesh të rënda, ndër të tjera edhe kushtet higjen-sanitare ku prodhoheshin produktet.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

9 persona, ndër ta edhe pronari i firmës Xhavit Kasemi janë dërguar për gjykim.

NJOFTIMI:

Sektori i hetimit të Veprave Penale në fushën e krimit ekonomiko-financiar dhe korrupsionit në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Shkodër ka përfunduar hetimet paraprake dhe ka dërguar për gjykim një prej çështjeve më të bujshme dhe sensitive të kësaj Prokurorie, duke marrë si të pandehur 9 persona prej të cilëve 8 persona fizik dhe 1 person juridik.

Pas shfaqjes së pamjeve filmike nga emisioni investigativ “Stop” dhe denoncimeve të shumta për një periudhë prej 8 muajsh nga ana e kësaj Prokurorie janë kryer hetime në lidhje me prodhimin e kundraligjshëm të produkteve ushqimore nga shoqëria “Briland” shpk dhe administratorit të saj shtetasit Xhavit Kasemi. Në përfundim të tyre ka rezultuar se kjo shoqëri prodhonte pije të ndryshme alkolike dhe jo alkolike si dhe produkte të tjera ushqimore jashtë çdo lloj standarti të parashikuar nga ligji Nr. 9863 datë 28 Janar 2008 "Për Ushqimin", i ndryshuar, dhe Udhëzimi Nr. 20, datë 25 Nëntor 2010 "Për zbatimin e programeve paraprake të praktikave të mira të higjenës, praktikave të mira të prodhimit dhe procedurave në analizen e risqeve dhe pikave kritike të kontrollit HACCP në stabilimentet ushqimore" në kushte higjeno-sanitare të papërshtatshme duke rrezikuar kështu shëndetin dhe jetën e konsumatorëve. Për muaj me radhë shoqëria është kontrolluar nga inspektorët e Autoritetit Rajonal të Ushqimit, Shkodër të cilët në kundërshtim me ligjin e kanë paraqitur situatën dhe ambientin si të përshtatshëm për prodhimin e produkteve ushqimore duke mos konstatuar asnjë shkelje.

Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Shkodër nëpërmjet një kërkese prej 55 faqesh ka kërkuar dërgimin për gjykim të çështjes penale në ngarkim të shtetasit Xhavit Kasemi duke e akuzuar atë për kryerjen e veprave penale “Shkelja e të drejtave të pronësisë industriale” parashikuar nga neni 149/a i Kodit Penal, “Prodhimi i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorë” parashikuar nga neni 288/a/2 i Kodit Penal, “Fshehja e të ardhurave” parashikuar nga neni 180 i Kodit Penal dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal; të shoqërisë së tij “Briland” shpk akuzuar për kryerjen e veprave penale “Shkelja e të drejtave të pronësisë industriale” parashikuar nga neni 149/a i Kodit Penal, “Prodhimi i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorë” parashikuar nga neni 288/a/2 i Kodit Penal, “Fshehja e të ardhurave” parashikuar nga neni 180 i Kodit Penal; të punonjësve të shoqërisë Syrri Çaku, Fatjon Bushati dhe Sami Haxhija akuzuar “Prodhimi i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorë” parashikuar nga neni 288/a/2 i Kodit Penal si dhe të inspektorëve të Autoritetit Rajonal Të Ushqimit, Shkodër shtetasve Abdyl Bajraktari, Edmond Fortuzi, Elvis Raboshta dhe Hilmi Erkoçaj të akuzuar për kryerjen e veprës penale “Shpërdorim detyre” në bashkëpunim parashikuar nga neni 248 dhe 25 i Kodit Penal.