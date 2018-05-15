Aksident fatal, vdes ylli i futbollit anglez, lë pas 3 fëmijë dhe bashkëshorten (FOTO)
Ish ylli i Premier League, Jlloyd Samuel, vdiq në moshën 37 vjeçare në një përplasje horror që u zbulua menjëherë pasi dërgoi fëmijët e tij në shkollë.
Shërbimet e urgjencës nxituan në vendngjarje në High Legh, Cheshire, pasi Range Rover i Samuelit u përplas me një kamion.
Tragjikisht, asgjë nuk mund të bëhej për të shpëtuar ish-ndërkombëtarin e Trinidad dhe Tobago, dhe ai u shpall i vdekur në vendngjarje, shkuan DailyMail.
Ish ylli iAston Villa, Bolton dhe mbrojtësi Cardiff Samuel jetonte me gruan e tij Emma dhe tre fëmijë, Javarne, Lakyle dhe Amara, jo shumë larg nga skena e rrëzimit, në Lymm aty pranë./lajmifundit.al