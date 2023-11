E dashura, dedikim prekës Izet Haxhisë: Nuk ka hekura në këtë botë që mund të na ndajnë, të dua!

E dashura e Izet Haxhisë i ka adresuar një dedikim prekës të denuarit pas ekstradimit tëj tij drejt Shqipërisë dhe burgosjes në burgun 313 në Tiranë. Ajo shkruan në facebook-un e Haxhisë e dashura i thotë se “nuk ka hekura ne kete bote,as pranga, as burgje, as mure te larte, as kilometra, as ligje njerezish, qe te na zbehin driten e mrekullise qe Zoti na dhuroi me aq bujari, driten e Dashurise tone, kaq te bukur, kaq te forte, kaq te paster e kaq te zjarrte!”.

Postimi i plote:

Atje ku ti je, ku jam edhe une me ty…nuk ka shume ajer, mungon dielli, mungon liria.. mungon ndarja e qarte midis dites dhe nates, mungojne shume gjera..

Por,nuk ka hekura ne kete bote,as pranga, as burgje, as mure te larte, as kilometra, as ligje njerezish, qe te na zbehin driten e mrekullise qe Zoti na dhuroi me aq bujari, driten e Dashurise tone, kaq te bukur, kaq te forte, kaq te paster e kaq te zjarrte!Gjithe diejt e universit nuk mund te bejne kaq shume drite sa kjo Dashuri!!

Te dua deri sa kjo jete te zgjase, Izet Haxhia!

Dhe kur te mbaroje, do te filloj rishtazi te te dua ne eternitet!

Kjo eshte BESA ime!.