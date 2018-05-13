Arjola Shehu sqaron deklaratën ku tha se paguhej 100 mijë euro në vit
Pushtoi mediat ditën e djeshme deklarata e moderatores së “Kush vjen për drekë”, Arjola Shehu e cila në një intervistë për “Thumb” u shpreh se paguhet 100 mijë euro në vit.
“Unë e kam parë gjithmonë pjesën e pagesës si një bonus, që ti paguhesh për të bërë gjithmonë atë që ti dëshiron. Ti do patjetër të zbulosh se çfarë page kam unë? Ok, 100 mijë euro në vit, kaq”, u shpreh Arjola.
Me anë të një statusi në Instagram, Arjola sqaroi sot se deklarata është bërë me shaka.
“Nxjerr komplet nga konteksti! Ndjeva detyrimin ta sqaroj sepse pashë që shumë portale ishin keqkuptuar me deklaratën time, e cila ka qenë në kuadër të humorit dhe shakasë (çështje montazhi). Detajet financiare mbeten private”, shkruan Arjola duke i lënë të gjithë kuriozë sa paguhet vërtet.