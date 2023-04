Aktori ironizon pronarët e plazheve: Kur nga bari delesh, behesh pronar hotelesh!

Aktori Elvis Pupa ka ironizuar keq me pronaret e plazheve ne jug te Shqiperise qe kerkojne pagese per gjithcka me qellimin per te perfituar sa me shume.

Teksa publikon nje foto turistike, Pupa shpjegon edhe nje histori qe duket se i ka ndodhur personalisht:

Mirmengjes nga ky vendi ku nuk te kerkon kush leket e çadres.Nqs ke desherire, nqs, mund ti konsumosh nje kafe✌ Ne nje gji,jugun tone, sapo ndalova degjoj nje ze nga pas:

- 5 mi lek.

U ktheva dhe pash nje burre me fytyre si leter thes çimentoje i zhubravitur.

-Per çfare te paguaj ?-i thashe.

-Per çadren!

-Per cilen çadet se nuk jam ul akoma??!!!!

-Po une te pashe qe i kishe syte nga çadra dhe po e mendoje- me tha ???

Kjo ndodh kur nga bari delesh, behesh pronar hotelesh!!!