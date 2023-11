Studimi zbulon se Ronaldo do të ishte futbollisti më i shtrenjtë në botë

Sipas një studimi, Ronaldo brazilian sot do të ishte futbollisti më i shtrentjë në botë.Neymari mund të jetë transferimi më i shtrenjtë ndonjëherë në historinë e futbollit (me transferimin e tij për 222 milionë euro te PSG). Por, studimi i bërë nga Play Ratings ka zbuluar se kur merret parasysh inflacioni, legjenda braziliane renditet sipër Neymarit si lojtari më i shtrenjtë në botë.

Ronaldo sot, sipas këtij hulumtimi, do të vlente hiç më pak se 433 milionë euro në tregun aktual të transferimeve.Kur u largua nga Barcelona për të kaluar te gjiganti italian Inter në vitin 1997, Ronaldo këtë e bëri për shumën e 28 milionë eurove – rekord i atëhershëm i transferimeve, të cilin braziliani e theu për herë të dytë në karrierë.Po të transferohej sot, ylli brazilian do të vlente sa dyfishi i shumës që PSG pagoi për Neymar.

Ngjashëm, transferimi i Maradonas te Napoli sot do të kapte shifra astronomike. Shuma e paguar për të, sot do të kishte vlerën 345 milionë euro, derisa transferimi i Platinis te Juventusi do të vlente 334 milionë euro.Për më shumë, transferimi i Vierit te Interi do të kushtonte 334 milion euro, derisa kalimi i Van Bastenit te Milani do të kapte shifrën 328 milionë euro.