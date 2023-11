4iG FORCON KOMPANITË ONE DHE ALBTELECOM NË SHQIPËRI

Përzgjidhet ekipi drejtues që do udhëheqë integrimin e dy kompanive

Fillon procesi i bashkimit të One Telecommunications dhe ALBtelecom:

4iG Plc. emëroi menaxhimin e përbashkët të kompanive.

Ekipi drejtues do të ketë në fokus kryesor procesin e integrimit të dy kompanive dhe

do të drejtojë kompaninë e re, pas integrimit.

Emil Georgakiev, Drejtori i deritanishëm i One do të drejtojë të dy kompanitë.

Irida Bonati emërohet zv. Drejtore Ekzekutive dhe Drejtoreshë e Burimeve

Njerëzore.

Nën menaxhimin e ri, 4iG do të përmirësojë portofolin e produkteve, cilësinë e

shërbimit, përvojën e klientit dhe efiçencën e kompanisë.

Kompania ka për synim të jetë lider në tregun e shërbimeve ICT në Shqipëri.

Bashkimi i One Telecommunications dhe ALBTelecom tashmë ka nisur. Aksioneri kryesor,

4iG International, ka emëruar Drejtor Ekzekutiv Emil Georgakiev dhe ekipin e ri që do të

drejtojë njëkohësisht One Telecommunications dhe ALBtelecom në procesin e integrimit të dy kompanive. Bashkimi i departamenteve të ngjashëm si edhe unifikimi i grupeve të punës të të dyja kompanive do të jetë detyra kryesore e drejtorëve të sapo emëruar.

Ekipi i ri menaxherial përbëhet nga drejtuesit ekzistues të kompanive.

Irida Bonati emërohet zv. Drejtore Ekzekutive dhe Drejtoreshë e Burimeve Njerëzore. Në rolin e Drejtorit Ligjor, Rregullator dhe Përputhshmërisë është emëruar Ervin Shpori. Në pozicionin e Drejtorit Financiar Borislav Borisov; Drejtor i Teknologjisë Ilir Duka.

Svetoslav Nanchev në pozicionin e Drejtorit të IT-së; Indrit Daci në pozicionin e Drejtorit

Komercial për Biznesin; Athanasios Paraskevas në pozicionin e Drejtorit Komercial për

Konsumatorët; Ornela Bego do të drejtojë departamentin e Marrëdhënieve të Korporatës

dhe Komunikimit; Iris Pekmezi do të vazhdojë karrierën e saj si zv. Drejtore e 4iG për

Ballkanin Perëndimor dhe Jonilda Filipi, në rolin e Drejtores së Komunikimit të 4iG për

Ballkanin Perëndimor.

“Ne kemi shumë besim te profesionalizmi i ekipit të përbashkët menaxhues, të cilët kanë

aftësitë për ta shndërrruar në sukses bashkimin e kompanive. Objektivi i drejtuesve të rinj është i qartë: pas bashkimit, ne synojmë të jemi lider në tregun shqiptar.” – theksoi Gellért Jászai.

“Emërimi i tyre është një hap i rëndësishëm në transformimin e dy kompanive. Unë

personalisht jam i sigurt se ky ekip do të sjellë sukses afatgjatë për kompaninë, edhe pas

integrimit.” – shtoi Kryetari i Bordit në 4iG Plc.

Bashkimi i dy kompanive do të sjellë produkte dhe shërbime cilësore në 4P (rrjet i lëvizshëm, rrjet fiks, TV dhe internet). Punonjësit e One Telecommunications dhe ALBtelecom kanë përvojë dhe ekspertizë të gjerë, për këtë arsye 4iG International ka marrë vendimin të themelojë qendrën e Ballkanit Perëndimor në Tiranë, nga ku do të menaxhohet portofoli rajonal i grupit.