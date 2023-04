U bllokua për 10 vjet, ky është tuneli me vlerë marramëndëse, do të lidhë dy pjesë të rëndësishme (FOTO)

Ai ka qenë në fazat e planifikimit për më shumë se një dekadë, dhe u përball me zemërimin e banorëve dhe ambientalistët.

Por tuneli i diskutueshëm Silvertoën tani ka marrë dritën e gjelbër pasi zyrtarët e qeverisë miratuan propozimet për projektin 1 bilion paund nën lumin Thames në juglindje të Londrës,shkruan DailyMail.

Tuneli u propozua për herë të parë në vitin 2005 nga Transport për në Londër për të ndihmuar në lehtësimin e barrës në tunelin e Blackewall, përmes të cilit 100.000 automjete kalojnë në një ditë dhe u mbështet nga Boris Johnson kur ai u bë kryetar i bashkisë në vitin 2008.

Pasardhësi i tij Sadiq Khan ka qenë gjithashtu pas planeve për tunel me katër korsi që konkurrojnë për 0.9 milje, që pritet të lidhë Greenwich Verior me Docks Royal në veri të lumit deri në vitin 2023 - dhe shoferët do të përballen me një taksë./lajmifundit.al