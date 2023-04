Deklarata e fortë e Arjan Çanit: Nuk ka pse të largohet, Xhafaj është ministri që do...

Një nga çështjet e shumë përfolura të momentit është ajo e akuzave të opozitës për vëllain e Ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj, për të cilin thuhet se është i dënuar për trafikim të lëndëve narkotike.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

I ftuar në News24, gazetari dhe moderatori i njohur Arjan Çani është shprehur se ai nuk ka pse largohet nga posti i ministrit. Atë e do amerika dhe pse me probleme në figurë, ka thënë Çani.

“Unë mendoj që nëse do ndodhte kjo gjë në vendet europiane, ministri i Brendshëm do ikte vetë nuk do priste që ta shkarkonte kryeministri. Në një vend normal dhe me demokraci, çdo njeri do kishte dhënë dorëheqjen, sepse i prish punë imazhit të qeveerisë tij. Unë e shoh më shumë morale, se politikisht nuk ka pse ikën ministri Xhafaj.

Për katundin tonë, Xhafaj s’ka pse ikën. Unë mendoj që Xhafa s’ka pse të ikë fare nga ministër, sepse mesa kemi kuptuar amerikanët ku ta gjejnë të kenë një ministër ose kryeministër me një cen në figurë. Historikisht këtë lojë kanë luajtur amerikanët. Xhafaj sot në kontekstin shqiptar është më i fortë pas këtyre akuzave. Në kontekstin shqiptar, ku bëhet muti mullar dhe askush nuk do me ditë, unë nuk shoh arsye pse të ikë Xhafa“, është shprehur gazetari.