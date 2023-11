Çensuroi këngën e Eugent Bushpepës për shkak të tatuazheve, merret vendimi drastik ndaj Kinës

Një lajm i çuditshëm u shpërnda vetëm një ditë pas performancës së këngëtarit Eugent Bushpepa në gjysëm finale e Eurovizion, ku u mësua se mediat kineze kishin çensuruar daljen e tij në skenë për shkak të tatuazheve.

Sakaq ndaj këtij skandali ka reaguar në mënyrë të menjëhershme bordi i Eurovizionit, i cili ka marrë vendimin për ti hequr të drejtën e transmetimit të finales shtetit kinez.

European Broadcasting Union e ka cilësuar si të papranueshëm këtë veprim, duke ndërprerë kështu kontratën e transmetimit me televizionin “Mango”.

Një tjetër performancë e çensuruar ka qenë edhe ajo e Irlandës, ku gjatë këngës së këngëtarit Ryan O’Shaughnessy, u paraqitën edhe simbolet e komunitetit LGBT.

Ligjet e rrepta të Kinës duket se kanë penalizuar televizionin e famshëm, ndërkohë që në kushtetutën e medias vendase ndalohet kategorikisht ndjekja e këngëtarëve me tatuazhe dhe atyre që shpalosin simbolet e LGBT.

Mbrëmjen e 12 majit do të mbahet nata finale e Eurovizion, ku artisti shqiptar do të prezantohet i 12-ti me këngën "Mall".