LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

TRAGJIKE/ Infarkt në kalçeto, humb jetën 29 vjeçari. U ndje keq kur…

Lajmifundit / 10 Maj 2018, 09:53
Kosovë&Rajon

Ajo që duhet të ishte një mbrëmje argëtimi me miqtë është kthyer në një tragjedi… Një i ri ka humbur jetën orët e para të kësaj të enjteje.

Teksa ishte duke luajtur kalçeto në Reps të Mirditës, 29-vjeçari Edison Prenga është ndjerë keq. Rrugës për në spital ka gjetur vdekjen. Dyshimet paraprake janë se i riu ka pësuar atak kardiak.

“Rreth orës 00:05, në Reps, në një kalçeto, shtetasi E.P., 29 vjeç banues në fshatin Mashterkorë, duke luajtur futboll ka pasur probleme shëndetësore (kardiake) dhe rrugës për në spital ka gjetur vdekjen. Nga veprimet e kryera rezulton se vdekja ka ardhur si pasojë e shkaqeve natyrale”, njoftoi Policia.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion