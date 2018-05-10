TRAGJIKE/ Infarkt në kalçeto, humb jetën 29 vjeçari. U ndje keq kur…
Ajo që duhet të ishte një mbrëmje argëtimi me miqtë është kthyer në një tragjedi… Një i ri ka humbur jetën orët e para të kësaj të enjteje.
Teksa ishte duke luajtur kalçeto në Reps të Mirditës, 29-vjeçari Edison Prenga është ndjerë keq. Rrugës për në spital ka gjetur vdekjen. Dyshimet paraprake janë se i riu ka pësuar atak kardiak.
“Rreth orës 00:05, në Reps, në një kalçeto, shtetasi E.P., 29 vjeç banues në fshatin Mashterkorë, duke luajtur futboll ka pasur probleme shëndetësore (kardiake) dhe rrugës për në spital ka gjetur vdekjen. Nga veprimet e kryera rezulton se vdekja ka ardhur si pasojë e shkaqeve natyrale”, njoftoi Policia.