Mashtrimi me ndërtimet, arrestohen dy "peshq të mëdhenj"

Dy ndertues te akuzuar permashtrim i arrestuan mga policia diten e sotme. Rrapush e Vjollca Hoxholli jane te njohur ne Tirane per aktivitetin e tyre ne ndertim por edhe akuzat qe kane pasur here pas here.

Njoftimi i policise:

Sot më datë 08.05.2018, nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, u bë ndalimi i shtetasve:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Rapush Hoxholli, 75 vjeç, banues në Tiranë .

Vjollca Hoxholli, 56 vjeçe, banuese në Tiranë

Ndalimi i tyre u bë pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me Vendim nr.460 datë 07.05.2018, ka caktuar masën, “Arrest me burg”, pasi dyshohen se me anë të mashtrimit kanë shitur disa herë personave të ndryshëm apartamente banimi.

Gjithashtu u bë shpallja në kërkim i shtetasit D. L. 28 vjeç, banues në Tiranë, pasi dyshohet të ketë bashkëpunuar me shtetasit e lartëpermendur.

Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër për veprën penale të “Mashtrimit” parashikuar nga neni 143 i Kodit Penal.