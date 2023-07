Suksesi i shqiptarëve: Në finalen e “Eurovision 2018” kualifikohet edhe Eleni Foureira

Ka përfunduar nata e parë gjysmëfinale e festivalit të madh evropian, “Eurovision 2018”. Shqipëria është përfaqësuar nga këngëtari shqiptar Eugent Bushpepa, i cili me interpretimin e tij perfekt, ka arritur të sigurojë votat e duhura shtetit shqiptar për në finalen e madhe të “Eurovision 2018”.

Ndërkohë, në finalen e “Eurovision 2018” ka arritur të kualifikohet edhe shqiptarja Eleni Foureira, e cila në këtë kompeticion përfaqëson Qipron me këngën “Fuego”.Të dy shqiptarët sot patën një përfaqësim dinjitoz me çka bënë krenarë shqiptarët, duke u kualifikuar që të dy në natën finale.Kujtojmë që në edicionin e sivjetmë të “Eurovisionit” do të performojë edhe shqiptar Ermal Meta, i cili përfaqëson Italinë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=54PHdAEmJkM[/embed]