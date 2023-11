“Nuk e di kur do rishihemi”/ I zhgënjyer me të gjithë, Flori Mumajesi braktis Shqipërinë?

Këngëtari i njohur shqiptar Flori Mumajesi, si asnjëherë më parë ka shprehur zhgënjimin e tij për artin në Shqipëri.

Në një postim në Instagram, Mumajesi lë të nënkuptohet se do të largohet për një kohë të gjatë, duke theksuar se "nuk e di kur do rishihemi, por do më mungoni".

Statusi i plote i Florit:

Dje nje nga mbremjet me te bukura ne Tirane Ju pash ne sy te gjitheve, ju pershendeta te gjitheve dhe e leshova shpirtin sikur te ishte nata e fundit qe do isha prane jush… Nuk e di kur do te rishihemi por e di se do te me mungoni.

Kemi shume data te mbyllura nderkohe dhe sigurisht do ti realizojme pa marr parasysh kushtet e tmerrshme te vendeve ku kendojme dhe pse bejme si “ARTISTA” “njerezit” me te cilet bashkepunojme, organizator, “menaxher” sekser apo pronar fatkeqesisht 70% nuk kane lidhje fare me muziken, edhe pse ndihen më “ARTIST” se vet “ARTISTI” te cilin kane ftuar dhe mezi e kane siguruar!

Ndoshta disa do kenaqen, ska gje une gjithmone kam preferuar te flas me pune! Gjithesesi qe mos ta dramatizoj shume, ne do jemi prane jush ne ato pak data qe kemi mbyllur per vitin 2018 dhe do bejme maksimumin! Ju dua? Eshte pak! Shihemi gjate veres.