Kaq shumë është rritur vajza e Albanit dhe Miriamit!

Këngëtarja Miriam Cani ndihet vërtetë me fat, me familje të kompletuar dhe me një karrierë të suksesshme.

Ditën e sotme ajo ka publikuar një fotografi mjaft të bukur me vajzën e saj Amelinë, e cila duket mjaft e rritur.

Ato kanë shfrytëzuar diellin e paradites për të bërë një foto mjaft të bukur. Ameli duket se e ka përqafuar dort nënën e saj.