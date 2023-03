Mbretëresha shqiptare e muzikës nderohet me çmim nga Presidenti Trump!

Tirana feston sonte ditëlindjen e “Mbretëreshës” së këngës shqiptare, Nexhmije Pagarusha.

Me rastin e 85 vjetorit të ditelindjes së zonjës së madhe të këngës, Nexhmije Pagarusha, (Nderi i Kombit), presidenti amerikan Donald Trump i ka akorduar asaj medalje Mirënjohjeje.

Me këtë rast sot, në datën 6 maj 2018, ditë e dielë, ora 18:30 Shoqata RessEgnatia dhe Unioni Gazetarëve Shqiptarë, organizojnë aktivitet në sallën e Universitetit të Arteve të Bukura, (Akademisë se Arteve) me pjesëmarrjen e Presidentit të Republikës, Ilir Meta, Ministrave nga Shqipëria dhe Kosova, Akademikë dhe personaliteteve të fushave të ndryshme. Lidhur me aktivitetin Unioni i Gazetarëve Shqiptarë bën ftesë për pjesmarrje në nderimin e artistes së madhe Zonjës Pagarusha!/GazetaEkspress/