Ish-bashkëshortja sulmon publikisht Kastro Zizon

Kastro Zizo, këngëtari i cilësuar shpesh si “problematik”, ditët e fundit është përfolur në media për marrëdhënien me ish-partneren e tij, Erleta Hoti me të cilën ka një vajzë të quajtur Nia.

Ishte vet Erleta ajo që na tregoi marrëdhënien e acaruar mes tyre. Prezantuesja nga Kosova publikoi një foto “screenshot” nga biseda me Kastron, ku ai e pyeste se si ishte vajza dhe ajo refuzonte të përgjigjej duke i thënë që nuk ishte postiere. Nëpërmjet këtij gjesti, Erleta ka lënë të kuptohet se Kastro nuk kujdeset mjaftueshëm për të bijën.

Mirëpo, Kastro i pyetur gjatë një interviste se pse Erleta vepron kështu me të, këngëtar na befasoi me përgjigjen e tij.

“Ajo mund të bëjë ç’të dojë. Zoti e ruajt.”, u shpreh Kastro.

Menjëherë pas reagimit të Kastros, prezantuesja nga Kosova, Erleta, ka postuar në profilin e saj në Facebook një status që i drejtohej Kastros, për të cilin më vonë me sa duket është penduar dhe është siguruar që ta fshijë.

“O ti Kastro Zizo, fort po pritoj me u marr me media e showbiz-a, veç m’duhet me ti përmend nja dy fjalë, meqë s’pe din kur është boll :

-A e di kush që i mban nga dy a tre punë dhe s’të bie ndërmend të kujdesesh për fëmijën tënd?

-A e di kush që s’i vjen fëmijës as për ditëlindje e në anën tjetër çdo 2 javë je n’Kosovë?

-A e di kush që arsyetohesh se t’ka humb pasaporta, e gjithë bota e di që në Prishtinë vihet me letërnjoftim?

-A e di kush që gënjen se ta kanë blloku Whatsapp-in e këndej shkruan vetë gjatë asaj kohe?

-A e di kush që veç me fol për ty duhet përrallë me shkrujt?

Kështu që, lëri intervistat ‘serioze’ po bëhu pak më i sinqertë me veten. Zoti t’rujt, po ashtu!”- shkruante Erleta në statusin e saj në Facebok, të cilin më pas e fshiu.