Casillas gati të braktisë Realin për gjigandin anglez

Nga fëmijëria, Iker Casillas e ka kaluar të gjithë karrierën në "Santiago Bernabeu".

Për portierin ikonë të Realit të Madridit parashikohej se do të qëndronte në klubin ku u formua deri në fund të kontratës, pra edhe 2 vite të tjera, para se të mendonte për një fund të karrierës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Por me sa duket ka një ndryshim në planet e spanjollit. Në Spanjë, por edhe në Angli janë të sigurt se 33-vjeçari ka gjetur gjuhën e përbashkët me klubin për një ndarje të parakohshme, nga e cila do të dilte i fituar financiarisht.

Por ku do të jetë e ardhmja e Iker Casillas? Dy janë opsionet më të mundshme, Liverpooli ose Arsenali, por siç shkruan “The Sun”, portieri preferon të shkojë te topçinjtë pas një bisede që ka patur me trajnerin Arsene Wenger.

Këto zëra përforcohen edhe më shumë nga gazetari spanjoll Josep Pederol, që shkruan se pas kritikave të shpeshta në Bernabeu, Casillas kërkon t’i bëjë gjërat më të thjeshta në jetë dhe si zgjidhje shikon transferimin sa më parë në Angli. Me largimin e tij, do të përfitonte edhe Reali i Madridit, që krijon hapësirë kështu për të marrë De Gean nga Manchester United.