Kokaina në Spanjë/ Del një detaj i papritur për një nga shqiptarët e arrestuar

Autoritetet spanjolle kanë bërë të ditur detaje të reja lidhur me arrestimin e dy shqiptarëve dhe sekuestrimin e një sasie rekord kokaine dhe 1.5 milionë euro. Dritan Gradica dhe Julian Dublini janë shqiptarët e arrestuar për tëcilët Spanja ka kuërkuar informacion nga policia shqiptare. Nga verifikimet ka rezultuar se, Gradica e ka kaluar kufirin jo me mjet transporti por me kembë. Sipas mediave spanjolle, trafikanti shqiptar, është një person me përgatitje ushtarake.

Ka dyshime të forta se kokaina është blerë te Klan De Golfo, e njëjta organizatë mafioze që dërgoi 613 kg kokainë në Durrës, në fundshkurt të këtij viti. Droga e sekuestruar u gjet e grumbulluar në një magazinë në Madrit.

Dy shqiptarët e arrestuar në hollin e një hoteli, mendohet se janë edhe bosët e kësaj linje që u zbulua në kryeqytetin spanjoll. Në pranga ka rënë dhe njeriu i tyre i besuar si dhe 2 shtetasit spanjollë me precedentë të mëparshëm kriminalë. Shtetasit spanjollë do të bënin transportimin e drogës.

Kokaina vinte me fluturime çarteri nga Kolumbia dhe ishte fshehur në 790 valixhe të zeza. Mësohet se grupi kriminal përdorte një shoqëri transporti për të maskuar trafikun e kokainës. Droga ishte markuar me logon ‘CR7’, një shkurtim që përdoret nga lojtari i famshëm i Realit të Madridit, Cristiano Ronaldo. Grupit iu sekuestruan edhe 5 makina luksoze, tri targa falco policie si dhe disa armë. Personi i peste i arrestuar eshte lideri i organizates qe siguronte kokainen nga Kolumbia. Ky i fundit ishte larguar në momentin kur ne Spanjë u kap ngarkesa e madhe me kokainë.