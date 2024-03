Godet të dashurin me thikë gjatë intimitetit, 19-vjeçarja çudit me deklaratën e saj

Zoe Adams, 19-vjeç, është dënuar me burg për 11 vite e gjysmë pasi sulmoi të dashurin e saj 5 herë me thikë në momentin që ata do të kalonin momente intime me njëri-tjetrin.

Zoe i vendosi të dashurit të saj Kieran Beëick një jastëk mbi kokë dhe më pas e goditi me thikë, teksa vetë ishte e veshur si kloune.

Ajo ka pranuar se e ka goditur të dashurin por është shprehur se ai e ka puthur pa dëshirën e saj dhe se nuk e mbante mend mirë momentin e sulmit.

Teksa Kieran e ka quajtur atë si mizore dhe sadiste dhe është shprehur se ajo e ka pas planifikuar çdo gjë, thjesht fati ka dashur që të ishte ai viktima.

Në iphonen e 19-vjeçs janë gjetur disa foto ku shkruhej ‘vrasja është sikur patatina, në momentin që merr një nuk mund të ndalesh më’.

17-vjeçari ka pësuar dëmtime të mëdha dhe është i detyruar që të jetojë i gjymtuar. Gjykata ka vendosur 11 vite e 6 muaj burg për 19 vjeçaren.