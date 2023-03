Niseni Majin me plot SURPRIZA! Ja çfarë PARASHIKON horoskopi për ju

Ky është parashikimi i shenjave të horoskopit për këtë javë.

Sipas tij këto janë disa nga gjërat kryesore që do i ndodhin çdo shenje.

Dashi

Dashuria: planetët ju nxisin të rizbuloni vlerën e reflektimit dhe të shtyheni drejt drejtimeve më të qëndrueshme dhe lineare. Siç vënë në dukje yjet për këtë javë, beqarët do të projektohen drejt marrëdhënieve të qëndrueshme. Do të jeni më të qetë dhe do të arrini gjithçka në kohë rekord, karakteristikë e shenjës suaj. Edhe të dashuruarit, do të gëzojnë momente të qetësisë dhe relaksimit, që do t’i hapin rrugën projekteve të përbashkëta. Kush po kalon nëpër një fazë kritike të marrëdhënies, megjithatë, në fund, do të vendosë për të hedhur armët e tyre. Dhe armëpushimi i nënshkruar do të jetë romantik dhe i pasionuar!

Puna: Të pajisur me energji të shkëlqyeshme psikofizike, do të jeni të zellshëm në zyrë. Zgjidhini problemet dhe pengesat shpejt. Më në fund mund të metabolizoni një humbje që ju kushton shumë në terma emocionalë. Kujdes ndaj marrëveshjeve të lidhura pa marrë parasysh detajet që mund të fillojnë të nxjerrin në pah krisjet. Para se të pranoni një detyrë të re, konsideroni me kujdes pro dhe kundra. Një partneritet do të bëhet shumë i frytshëm dhe gjithashtu interesant nga këndvështrimi i të ardhurave. Marsi jep energji dhe mirëqenie, elementë të domosdoshme për të përballuar javën me guxim.

Demi

Dashuria: po vijnë dashuri të reja, që mund të shfaqen papritmas gjatë udhëtimeve dhe transferimeve. Marrëdhëniet e forta dhe të testuara së shpejti do të marrin një lajm të mirëpritur, të lidhur me shtëpinë ose me zgjerimin e familjes. Një kritikë nga një person i pasigurt mund t’ju vërë në një dritë të keqe. Kupidi do të tërheqë atraksione të papritura, duke ndihmuar beqarët të përjetojnë momente me pasion të madh. Një person shumë i largët nga mënyra jote e arsyetimit do zërë një vend të rëndësishëm në zemrën tënde … yjet rekomandojnë të thelloni njohjet e reja pa hezitim. Urani është gati të të bëjë të biesh në dashuri me dikë shumë të ndryshëm nga ti. Ndjeshmëria dhe tensionet, sidomos në ditët qendrore të javës, do të shqetësojnë më tej balancën e çifteve: Venusi vjen në shpëtim, duke rikthyer harmoninë e humbur.

Puna: në zyrë, mos i kushtoni vëmendje kritikave të këqija dhe jini më fleksibël. Horoskopi njofton se shfaqjet tuaja mendore do të jenë shumë pozitive dhe kjo do t’ju lejojë të mahnisni shefin dhe të merrni lavdërime dhe inkurajim. Përqendrimi, gjallëria intelektuale dhe kurioziteti do t’ju ndihmojnë të lindni ide të shkëlqyera që janë shumë të dobishme për investime të reja. Ka nga ata që do të marrin propozime shumë kërkuese, të cilët do të gjejnë veten përballë një ndryshimi drastik, të lidhur, për shembull, me një ndryshim të punës ose një transferim.

Binjakët

Dashuri: do të jetoni emocione të thella, shumë të dobishme. Pasionet e panumërta ju presin, pa asnjë rezervë! Ata që janë në çift do të ndjejnë një dëshirë të fortë për të filluar një projekt të ri me partnerin/en. Horoskopi zbulon se ju do të plotësoni njëri-tjetrin dhe harmonia, konkretizimi dhe dëshira për të bërë, pak nga pak gjërat, do t’ju shtyjë drejt një hapi të rëndësishëm. Beqarët do ta lirojnë gjithë forcën e tyre për dashuri. Do të jenë shumë të dëshiruar, të orientuar dhe të disponueshëm për njohje të reja. Sfera sentimentale, në tërësi, ofron mundësi shumë të kënaqshme, si dhe surpriza intriguese që do të amazojnë zemrat e vetmuara. Impulset planetare ju shtynë për të kapërcyer pasiguritë emocionale dhe në veçanti për t’u kthyer në lojë, veçanërisht nëse kemi dalë nga një histori dashurie e dhimbshme.

Puna: Çdo gjë shkon në favorin tuaj. Do të jeni më në gjendje të përcaktoni projekte të reja dhe të gjeni lidhje shumë të rëndësishme për suksesin e investimeve dhe të njëjtën karrierë. Fitimet janë shumë premtuese dhe ndihmojnë ata që luftojnë me shpenzimet e ekonomisë familjare. Nëse po kërkoni punë, mund të merrni një përgjigje pozitive në lidhje me një intervistë të mbajtur disa ditë më parë. Ju do të fitoni aftësi më të mëdha vendimmarrëse dhe mbi të gjitha, do të jeni në gjendje t’i eliminoni ato tensione të bezdisshme që, në muajt e fundit, kanë destabilizuar ekuilibrin tuaj të brendshëm.

Gaforrja

Dashuri: me shikimin dashamirës të Jupiterit dhe Venusit, do të jeni në gjendje të rivendosni marrëdhëniet, emocionet dhe dialogun me një person shumë të rëndësishëm. Sinqeriteti dhe dëshira për të filluar do të jenë elementët që do të karakterizojnë çiftet me një dëshirë të madhe për të gjetur njëri-tjetrin, për të jetuar atmosfera të ngrohta. Kjo vetëdije do t’ju çojë ju dhe partnerin/en për të vazhduar në të njëjtin drejtim. Beqarët do të jetojnë aventura interesante, shumë emocionuese nga këndvështrimi i Erosit. Periudha është shumë e favorshme për të mirëpritur një dashuri të re në jetën e dikujt.

Puna: performanca e lartë intelektuale, ndriçimi dhe idetë e shkëlqyera do të sjellin barometrin e qetësisë në nivelet më të larta. Hapet, një fazë shumë interesante për të ardhurat dhe financat në përgjithësi, të cilat tentojnë të stabilizohen. Shtypja e disa lëvizjeve planetare është gati për t’ju vënë në provë. Me këmbëngulje dhe vendosmëri, ju do të jeni në gjendje t’i rezistoni, të përballeni me kosto shtesë, ngjarje të papritura dhe ndryshime programesh. Bashkëpunimet, falë favorit të Mërkurit, bëhen më solide.

Luani

Dashuria: Sfera sentimentale bëhet e ndritshme dhe e shoqërueshme, e gatshme për të dhënë surpriza të papritura. Horoskopi shpall një fazë shumë pozitive për ata që duan të zgjerojnë rrethin e njohurive të zakonshme. Zemrat e vetmuara, dinamike do të jenë në gjendje të llogarisin takime të ndritshme dhe emocione të reja dhe të papritura për të përjetuar ditët e shënuara nga Erosi dhe pasioni. Marrëdhëniet e testuara mirë mund të përballojnë stresin e rutinës së përditshme … Jini të kënaqur me një mbrëmje relaksuese dhe çdo gjë do të kthehet si më parë. Marsi dhe Urani mund të inkurajojnë dhimbje koke dhe madje edhe çiftet më të forta (me sa duket) mund të kalojnë një krizë … Emocionet do t’ju mbysin si një lumë në përmbytje dhe … do të thirreni për të bërë zgjedhje të rëndësishme!

Puna: ngjarjet e papritura dhe vonesat do të nxjerrin në pah tensionet dhe mosmarrëveshjet në punë që mund të qetësohen duke llogaritur në aftësitë tuaja më të mira, të cilat janë besueshmëria dhe saktësia. Performanca dhe energjia mendore, pavarësisht nga nervozizmi, do të jenë të shkëlqyera dhe do t’ju udhëheqin, ngadalë, për të realizuar të gjitha ëndrrat tuaja në sirtar. Kapaciteti organizativ do të jetë shumë i lartë dhe do t’ju ndihmojë të zbuloni angazhimet e panumërta në rendin e ditës, të gjitha do të përfundohen deri në këtë javë. Planetët këshillojnë të administroni financat me maturi ekstreme për të shmangur rreziqet.

Virgjëresha

Dashuria: një fazë e rëndësishme, rrjedhëse, pozitive hapet për dashurinë në përgjithësi dhe çështje të zemrës. Ju do të merrni konfirmim nga i dashuri/a juaj dhe do të jeni në gjendje të planifikoni në qetësi të plotë, ashtu siç ju pëlqen. Me fjalë të tjera, do të përballeni, pajtoheni dhe do të bini në dashuri me zgjedhje të rëndësishme … Tani është koha e duhur për të menduar për hapin e madh apo trashëgimtarin. Zemrat e vetmuara do të kenë nevojë për demonstrata konstante të dashamirësisë, veçanërisht nëse ato sapo kanë dalë nga një zhgënjim. Horoskopi zbulon se emocione shumë të thella dhe sensuale po vijnë. Venusi ngjall dëshirën për butësi dhe romancë.

Puna: Maji është muaji ideal për të pastruar projektet e vjetra, për të filluar ato të reja dhe për të definuar negociatat dhe marrëveshjet. Ata që kërkojnë kthesën do të jenë të kënaqur. Horoskopi njofton se në situata të papritura të zyrës, gabimet, aksidentet dhe keqkuptimet do të zgjidhen lehtësisht falë një mendje të hapur dhe të kthjellët. Përveç kësaj, bashkëpunimi me punonjësit tuaj më të mirë do të shkojë shumë larg. Plutoni është një paralajmërim i ndryshimeve, transformimeve reale që do të stimulojnë më tej kreativitetin tuaj. Nëse jeni duke kërkuar punë, ju nuk duhet të jepni dorëheqje: hezitimet fillestare për një intervistë do të vijnë kur të keni aftësitë e duhura për t’u punësuar.

Peshorja

Dashuria: Mendoni për mirëqenien tuaj si çift dhe mos i jepni provokime miqve dhe të afërmve. Përqendrohuni në bashkimin tuaj dhe lini dyshimet dhe mërzitjen prapa. Venusi premton emocione intensive. Urani, nga ana tjetër, është një ripërtëritje e vërtetë e brendshme që do t’ju lejojë të shikoni problemet që, deri më tani, e kanë bërë jetën e një çifti gri. Marsi shpërndan net të nxehta dhe të pasionuara për beqarët. Ju do të filloni takime të reja dhe do të përfundoni, madje edhe në rrjetet sociale, miqësi të reja gati për t’u kthyer në atraksione erotike. Me një person të njohur në muajt e mëparshëm, po zhvillohet një tërheqje e vërtetë. Kini kujdes nga xhelozia që mund të lëshojë papritur dhe të krijojë keqkuptime të bezdisshme.

Puna: përqendrimi dhe gatishmëria ekzekutive do t’ju udhëheqin në shtigjet e pashkelura. Ju do të arrini destinacione interesante, do të rriteni në sukses. Megjithatë do të ketë probleme shumë të bezdisshme, të paparashikuara, të cilat do të kërkojnë qetësi dhe durim ekstrem. Yjet këshillojnë të pyesni para nënshkrimit të një marrëveshjeje ose nënshkrimit të një kontrate. Nëse mundeni, përdorni ndihmën e një eksperti: kjo do t’ju ndihmojë të bëni zgjedhje të matura dhe të vetëdijshme. Mos u çmendni: edhe nëse financat tuaja po stabilizohen, shmangni shpenzimet sa më shumë që të jetë e mundur.

Akrepi

Dashuria: tranzitet planetare pozitive njoftojnë transformime shumë interesante që do të investojnë tek beqarët dhe çiftet. Iniciativat do të ndahen me të dashurin/ën dhe më në fund mund të mendoni për hapin e madh apo për një fëmijë. Lajmi do të përshëndetet me entuziazëm të madh dhe gjysma e ëmbël do t’ju habisë me erotizëm dhe romancë. Venusi ju godet me dhurata të bukura: kënaqësi, ndjeshmëri, bashkësi të qëllimeve dhe iniciativave. Kundërshtimi i Mërkurit, në disa ditë, do ta pengojë dialogun, i cili megjithatë do të kthehet normalisht falë pozitës së mirë të planetit të dashurisë. Horoskopi zbulon se zemrat e vetmuara nuk do të ndeshen me pengesa të veçanta në pushtimet e tyre!

Puna: idetë janë të qarta dhe të sakta dhe do t’ju ndihmojnë të arrini rezultate interesante. Ditët do të jenë shumë kërkuese, të shënuara nga keqkuptime dhe ngjarje të mundshme të papritura që megjithatë, me ndriçim dhe energji do të zgjidhen lehtësisht. Me fjalë të tjera, sa më e ndërlikuar situata, aq më mirë do të jeni në gjendje të tregoni sa jeni të vlefshëm. Në zyrë disa kritika të padëshirueshme do t’ju japin nervozizëm dhe agjitacion. Zgjidhni rrugën e diplomacisë. Horoskopi njofton se, në horizont, paraqiten arritje profesionale të cilat do të kenë pasoja të shkëlqyeshme në atë që është planifikuar me kujdes.

Shigjetari

Dashuria: marrëveshja me të dashurin/ën do të dobësohet pak. Kjo është për shkak se ju po kaloni një moment shumë delikat të ekzistencës tuaj që ju bën shumë reflektues. Retë që do të bëjnë bashkimin e çiftit do të jenë sporadike falë Marsit që do të lehtësojë ditët tuaja me pasion dhe Venusit të çoroditur, gjë që ju jep gurthemelin për të plotësuar nevojat e partnerit/es. Beqarët do të jenë në gjendje të gëzojnë aventurat e gjalla, erotike. Një tornado me ndjesi të ëmbël, goditje rrufe dhe takime të rastësishme dhe të vlerësuara mirë do të shënojnë javën e shumë prej jush. Çdo gjë do të ndryshojë nga 3 maj, me Hënën në shenjë, e cila do t’ju ndihmojë të përballeni me negativitetin në fushën e dashurisë në mënyrën e duhur.

Puna: periudha është e shkëlqyer për blerjet, bizneset e reja dhe tregtia. Mërkuri, në anën tjetër, ndihmon në krijimin e bashkëpunimeve të reja. Sinergjitë e reja profesionale po vijnë, të cilat, siç njofton horoskopi, do të sjellin gëzim dhe entuziazëm. Kush është i prirur për shkak të një interviste për punë, nuk duhet të shqetësohet: ai do të jetë në gjendje të përballet me atë. Ju do të vlerësoheni për pikat e forta dhe talentin tuaj. Me pak fjalë, toka është pjellore për ngjitjen profesionale!

Bricjapi

Dashuri: Në këto ditë plot tension, do të gjeni veten duke investuar shumicën e energjive tuaja për të planifikuar të ardhmen me të dashurin/ën tuaj. Mbështetja e tij/saj do të jetë me rëndësi thelbësore për ju. Me mendje më të hapur, ju do të jeni në gjendje t’i vlerësoni gabimet ndryshe dhe t’i pranoni ato. Venusi nxit besimin dhe optimizmin, vetëm për të arritur qëllime të rëndësishme në çift. Zemrat e vetmuara, nga ana tjetër, do të duhet të zgjidhin veten midis ngjarjeve të papritura dhe goditjeve rrufe që do t’i mbushin ditët me gëzim. Sfera e dashurisë, pra, është e gatshme të rezervojë surpriza të bukura.

Puna: Lojërat planetare të kësaj jave ndihmojnë vendasit të bëjnë zgjedhje të rëndësishme. Përmirëso marrëdhënien me punonjësit dhe bashkëpunëtorët dhe do të merrni propozime ose përgjigje shumë të mirëpritura. Horoskopi përfshin ndryshime të mëdha: kontrata, investime fitimprurëse, mundësinë e marrjes së ndihmës dhe rimbursimeve të papritura. Mundësi interesante po dalin jo vetëm për të përmirësuar të ardhurat, por edhe për të përfunduar negociatat. Ka ardhur koha për të planifikuar qëllimet dhe prioritetet.

Ujori

Dashuria: një koktej emocionesh të forta do të përfshijë si beqarët ashtu edhe çiftet. Në veçanti, me gjysmën e ëmbël do të përjetoni atmosfera të harmonisë së madhe. Venusi është në gjendje t’u ofrojë ndihmë atyre që po kalojnë një periudhë stuhie sentimentale, që është e nevojshme për të marrë vendime të balancuara. Ju do të komunikoni me ndjeshmëri të madhe dhe do të jeni shumë të çmuar për këtë. Beqarët do të jenë në mënyrë të përkryer në përputhje me ata që janë duke ndjekur dhe do të gëzojnë një javë shumë premtuese që do të bëjnë të mundur për të formalizuar një marrëdhënie të lindur në muajt e fundit. Në horizont, këtu qëndron një skenë plot me surpriza!

Puna: Horoskopi shpall një periudhë relaksimi të madh për para dhe të ardhura. Megjithatë, Jupiteri këshillon që të mos hyni në investime që janë të paqarta ose ende për t’u definuar. Zgjedhjet tuaja profesionale janë të suksesshme dhe ata që synojnë të kërkojnë autonomi më të madhe operacionale mund ta bëjnë këtë pa asnjë frikë. Ju do të përballeni me probleme me rezultate të shkëlqyera, sepse energjia mendore do të jetë në krye! Lojërat e Uranit dhe Mërkurit do të stimulojnë ndryshime interesante.

Peshqit

Dashuria: planifikimi, ndjeshmëria dhe harmonia, si dhe besimi dhe qetësia, do të karakterizojnë marrëdhënien tuaj në çift. Nuk do të ketë keqkuptime. Çdo gjë do të rrjedhë pa probleme… Ditët e ardhshme inkandeshente, do të jenë plot romancë dhe mirëkuptim. Kush është vetëm do të nisë takime magjike, me mundësinë e zhvillimeve të mëtejshme në muajt e ardhshëm. Yjet, fatmirësisht, janë të gatshëm që të organizojnë veten në një mënyrë të favorshme dhe horoskopi zbulon se ata do të futin siguri dhe do të heqin dyshimet dhe frikën e pabazuar ose që rrjedhin nga thashethemet e të tjerëve.

Puna: Horoskopi shpall fillimin e një periudhe revolucionare. Ju do të jeni të orientuar drejt objektivave të ndryshme, do të modifikoni zgjedhjet e dizajnit me shkathtësi dhe profesionalizëm më të madh dhe do të shkurtoni momentet e rëndësishme. Gama e bashkëpunimeve bëhet më e gjerë, duke ju lejuar të kaloni personalitete shumë të besueshme për biznesin tuaj. Jupiteri shpërndan situata shumë pozitive për karrierën tuaj. Urani, nga ana tjetër, do t’u japë disa vendasve të ardhura ekonomike të paparashikuara dhe shumë të mirëpritura.