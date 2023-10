Ky ish president është burri më i bukur që ka parë Eli Fara

Ajo është ndër personazhet publike më të rezervuar, përsa i përket jetës private.

Por, sot në emisionin “Xing me Ermalin” duket se Eli Fara ka thyer barrierat. E pyetur se kur do të martohet këngëtarja la të kuptohet se ka shumë propozime, por theksoi se këto gjëra nuk janë me plan.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Drejtuesi i emisionit shkoi edhe më tej, duke pyetur këngëtaren se kush është burri më i bukur që ajo ka parë. Këngëtarja u përgjigj duke thënë se burri më i bukur që ka parë është ish-Presidenti i Amerikës, Bill Kinton.

Ermal Mamaqi: Kush është burri më i bukur që ke parë?

Eli Fara: Bill Klinton