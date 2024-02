FOTO/ Kim Kardashian thyen sërish rrjetin, publikon fotot komplet nudo

Kim Kardashian ka thyer edhe njëherë rrjetin me foto nudo.Tashmë mama e tre fëmijëve, yllin e serialit "Keeping Up With The Kardashians" nuk e ndal më asgjë.

Ajo ka postuar në profilin e saj në Instagram disa foto tërësisht nudo dhe ka shpjeguar se do merrej si model për krijimin e shishes së parfumit të saj të ri.

E shtrirë mbi një tavolinë tërësisht nudo, fotoja e saj është komentuar shumë në rrjetet sociale.

37-vjeçarja i ka ndarë fotot ku duket e shtrirë në shtrat e zhveshur tërësisht me ndjekësit e saj, një pjesë e mirë e të cilëve e kanë kritikuar.