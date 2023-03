Roja në Elbasan gjen çantën plot me EURO, gjesti i tij i mirë e lë të ZHGËNJYER përjetë!!!

Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në qytetin e Elbasanit, ku një person që punon roje në një lokal ka gjetur një çantë, brenda së cilës kishte shumë para. Ai ia ka dorëzuar personit që e harroi, por si falenderim mori vetëm një “mirëupafshim”.

Ai e nis çdo ndërrim nate duke i dhënë një xhiro në kafenenë ku punon. Si roje e natës ai ka detyrë të kontrollojë çdo skutë të lokalit, dhe pikërisht duke e bërë këtë gjë ka gjetur 3 mijë euro, të cilët duket se i kishin rënë dikujt në kopshtin para lokalit, ndërsa nuk i kishte parë asnjë prej kalimtarëve.

“E mora çantën dhe kur pashë aq shumë para, u futa brenda të shikoja përsëri dhe të kontrolloja që nuk kishte drogë apo armë. Gjithçka mund të ndodhë. E shikova përsëri dhe pashë që ka vetëm para, me kapluan djersët”, tregon personi i cili nuk dëshiron t’i bëhet emri publik.

“Pas disa orësh vjen një njeri i cili më pyeti nëse e kisha gjetur një çantë. I tregova që po, dhe ia dhashë çantën. Ai e mori, shpejt e shpejt i numëroi dhe tha; ‘Në rregull, faleminderit dhe mirupafshim”, përfundon tregimin e tij 55 vjeçari nga Elbasani.

Sidoqoftë, ai nuk u pendua, dhe thotë se gjithmonë dua të konsumoj atë që më jep Zoti dhe sdua të ha hakun e tjetrit.

“Pothuajse çdo javë këtu në lokal gjej ndonjë telefon të harruar, por gjithmonë ia jap të zotit. Do kisha mbushur një maune me telefona – thotë ai me shaka – nëse nuk do i kisha kthyer.