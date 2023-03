Me një veprim të thjeshtë mund ta ndalni lemzën

Nuk iu pushon lemza? Zgjidhja ndodhet në fytyrën tuaj.

E keni parasysh atë momentin kur ju zë lemza dhe nuk di të ndalojë, duke krijuar një siklet të vërtetë, pasi mund të ndodheni në momente të papërshtatshme. Por ka një zgjidhje për të shpëtuar nga ky siklet dhe ajo ndodhet në fytyrën tuaj.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Vendosni gishtin tregues në hapësirën mes buzës dhe hundës dhe shtypeni fortë deri sa të ndjeni dhëmbët.

Presionin me gisht ushtroheni për 30 sekonda dhe më tej ndaloni. Do të vini re se lemza do të zhduket si me magji dhe pa e kuptuar fare.