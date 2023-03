Ilir Meta dekoron "armikun", dikur ai kërkoi vrasjen e shqiptarëve

Dy ditë më parë presidenti i Republikës Ilir Meta dekoroi me urdhrin "Nënë Tereza" senatorin italian Pier Ferdinando Casini.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Senatori u përgëzua për "ndihmesën e jashtëzakonshme që i ka dhënë Shqipërisë" në arenën ndërkombëtare.

Për shumëkënd emri i Casinit mund të jetë absolutisht i panjohur, mirëpo nuk është kështu edhe për familjarët e viktimave në kanalin e Otrantos apo gjithë atyre që tentuan të largoheshin në Itali me skafe dhe gomone, për një jetë më të mirë pas vitit të tmerrshëm 1997.

Në atë kohë, vetëm dy vite pas tragjedisë së Otrantos Pier Ferdinando Casini ka bërë një deklaratë ku thoshte se duheshin përdorur armët kundër skafistëve, që sillnin emigrantë të paligjshëm në tokat italiane.

Çështja e kanalit të Otrantos u end gjyqeve për vite me radhë pasi familjarët e emigrantëve dhe të mbijetuarit këmbëngulnin se kishte qenë anija ushtarake italiane "Sibilla" ajo që qëllimisht kishte goditur anijen shqiptare "Kater i Radës" duke mbytur të paktën 46 gra e fëmijë, përveç burrave që ishin në anije.

Italianët asnjëherë nuk e pranuan se kishin qenë ata shkaktarët të cilët me qëllim kishin goditur anijen për t'iu dhënë një mësim të mirë atyre që emigronin ilegalisht në tokën italiane.

Por ka qenë pikërisht senatori Casini ai i cili ka deklaruar që "armët duhet të përdoren kundër gjithë skafistëve që "shkarkojnë" emigrantë në tokën tonë".

Në arkivat e "La Republica" gjen deklaratën e njeriut që shteti jonë i dha dekoratë dy ditë më parë.

Senatori Casini thotë saktësisht:

Me kontrabandistët që shkarkojnë qindra emigrantë të paligjshëm në bregdetin italian, ne jemi në luftë. Sot ne do të duhet të jemi në gjendje që të qëllojmë. Forcat e rendit duhet t'i ndalin me çdo kusht, me armë në dorë, sapo ata të prekin tokën apo sapo të lëshojnë ngarkesën e tyre njerëzore të paepur në det."

Në kohën kur ai e ka thënë deklaratën, pra në shtator të 1999 nuk kishte kaluar shumë kohë nga tragjedia dhe familjarët vijonin akuzat kundër autoriteteve italiane që kishin urdhëruar një tragjedi të tillë.