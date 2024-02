Debatik Curri foto me armë në dorë e një vajzë simpatike

Futbollisti shqiptar Debatik Curri fotografohet me armë në dorë pranë një vajze bukuroshe. Në fotografine që është postuar në “Facebook” nga familjarët e tij, mbrojtësi kosovar që luan me Tiranën, shfaqet në shoqërinë e një vajze dhe me pistoletë në dorë.

Curri ka pohuar së fundmi se dëshiron ta mbyllë karrierën atje ku e ka nisur, te Prishtina. Ai ka dhënë sinjale rikthimi për ekipin ku bëri emër, sikundër raportojnë mediat kosovare.

Qendërmbrojtësi i është bashkuar Tiranës në fillim të këtij edicioni, pasi nënshkroi një kontratë 1-vjeçare. Ai ka luajtur 15 takime si bardheblu dhe ka shënuar edhe 2 gola.