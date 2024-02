Bushati vlerëson takimin e Ramës me Merkel: Shenjë inkurajuese

Ministri për Evropën dhe Punët me Jashtë Ditmir Bushati ka komentuar me anë të një postimi në rrjetet sociale takimin e ditës së sotme të kryeministrit Rama me Kancelaren Gjermane Angela Merkel.

Sipas Bushatit ky takim është një shenjë inkurajuese për të filluar bisedimet për pranimin e Shqipërisë në BE.

Gjermania është një partner i besueshëm në këtë proces, ka përfunduar komentin e tij ministri.

Postimi i plotë:

“Takim shumë i mirë i Kryeministrit Edi Rama me Kancelaren Gjermane Merkel. Rekomandimi i BE-së për të filluar bisedimet e pranimit me Shqipërinë është një shenjë e inkurajimit për të thelluar cilësinë e reformave. Gjermania është një partner i besueshëm në këtë proces! #AstepCloser”