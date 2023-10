“Aman mi a je shtatzënë?” Marina Vjollca na bëri lëmsh me përgjigjen

Çifti “më i mirë prej krejtve” Marina Vjollca dhe Getoar Selimi, u rikthyen dje fuqishëm në rrjetet sociale më një foto mjaft të bukur.

Të dy të veshur me të zeza, dyshja kishte pozuar në natyrë të përqafuar dhe me mjaft stil. Rikthimet e rralla të Marinës në Instagram, shoqërohen gjithmonë me dyshimet se është në pritje të ëmbël.

Gazetari Eraldo Rexho i ka lënë dje një koment ngacmues moderatores në Instagram .

“Aman mi a je shtatzënë?”, i shkruan ai. Ndërsa Marina i kthen “aaa ça je ti”, duke mos thënë as “po” as jo”.