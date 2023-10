Gjendet një person i vdekur në makinë, policët shkuan tek automjeti dhe…

Një person është gjendur i vdekur brenda një makine në një rrugë në Gjakovë-Goden në Kosovë.

Policia kosovare njofton se patrullat kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë kuptuar se personi ishte pa shenja jete.

“Më datë 24.04.2018 në ora 07:50 stacioni policor Gjakovë është njoftuar se në rrugën Gjakovë-Goden në vendin e quajtur Qafa e Zabelit gjendet një makinë me një person që dyshohej të jetë i vdekur. Patrullat policore me të gjitha njësitë menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë kuptuar se personi që ishte në automjet ishte pa shenja jete. Policia në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Gjakovë po hetojnë rastin”. thuhet në njoftimin e Policisë.