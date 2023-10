Denoncimi i rëndë: Kompania e naftës 'Gulf' është e Olsi Ramës

Ditën e sotme nisën hetimet pas falimentimit për kompaninë Gulf Oil dhe u shpall në kërkim menaxheri kryesor i kompanisë.

Bëhet me dije se në kërkim është shpallur Albano Aliko, si “koka” e skemës së mashtrimit me tollonat. Pak para se të shpallte falimentin, kompania e tregtimit të karburantit nisi të shesë tollona. Ndërkohë në inbox-in e ish-kryeministrit Rama kanë ardhur disa denoncime të rënda, ku sipas tyre kjo kompani i përket vëllait të kryeministrit, Olsi Ramës.

Më poshtë janë denoncimet e publikuara nga ish-kryeministri Berisha:

Qytetaret dixhital denoncojne si kompani te Olsi Rames kompanine e naftes

Gulf! sb

“Feb 28,22:27 po te jap nje shqetesim per nje korupsion galopand te rilindjes komuniste mjafton te behet nje kontroll ne te gjitha karburantet e olsi rames gulf dhe atje tregetohet i gjithi karburanti pa dogane mund te takosh cfardo lloj manaxheri te ketyre karburantit gulf ne shqiperi dhe te afrojne tollona ti blesh me 125 leke 130 leke litri i naftes kur vlera doganore e nje litri nafte eshte 105 leke lind pyetja ku e gjejne keta bashibozuke komuniste rilindas kete nafte me 125 lek literi normalisht e fusin pa dogane kush i kontrollon keta asnje lloj kontrolli nuk i behet pse ate e komandon edi rama sikur nje prokuror i thjeshte te veje te verifikoje te pakten nje karburant te vetem se a raportohet online sasia e shitur e karburantit gjendet ne moment por sistemi nuk punon per gulfin punon vetem per ne hallexhinjte qe na ropen me gjoba dhe penalitete je i nderuar komandanti i pergjitshem i shqipetarve vetem me ty shpetohet atdheu yne i raskapitur me respekt nje qytetar i nderuar tepelene”

“Pershendetje Doktor !!

Eshte nje lajme bombe ne ke raste ka te bej me kompanin e “GULF” karburante ne te gjithe Shqiperin jane shperndare tollona pa funde me dhjetra litra nafte por ne shkembim asgje nuk kane mar qytetaret per kete raste se kan mbledhur lek kesh neper duar dhe neve si qytetare na pelqeu si cmim se ishte 140/litri !!

Asnje pergjigje jan bllokuar te gjitha shitjet sistemi per tollona dhe nuk e kan dhene as ne tv as lajme asgje.”

“April 21,07:19Te Doli fjala prape zoti Berisha e keqja e kesaj qeverie tani do heqin flalen galf do vene x y se eshte shoqeria e olsit”

“April 19,12:05Tani qe Galf falimentoj ca do behet me ne qe kemi bler tollona?”

“April 19,11:18Vjellje diten per dill

Skandal me tollonat e naftes me firmen gulf

Jan shperndar mga pikat e kompanis gulf

Ne shkoder me mijra ton

Naft me tollona duke i konvertu ne lek

Ka shofera kamionash

Dhe autobuzash qe kan

3 .4 milion tollona letret ne dor

Pa numuru makinat private

Pa prit pa mendu sot thot ka falimentu

Dhe sjapin shpjegime

Nuk dina kuj me ju drejtu

Jan grabit miliona euro

Tu i llan letra po shteti ça ban kjo asht repuplik bananesh

Po flas per ne shkoder

Kushedin ça asht ba ne rrethet tjera”