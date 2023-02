Xhaxhai i Arditit kërcënon me jetë Veliajn: Do mbjell unë pemë mbi ty

Ditën e sotme gjykata e Tiranës i shpalli të pafajshëm dhe i la të lirë dy të akuzuarit për vrasjen e 17-vjeçarit Ardit Gjoklaj.

Të akuzuarit janë Dëfrim Hakrama, fadromist i kompanisë 3R dhe Edmond Kollari, por këta të dy janë liruar nga burgu edhe pse faji i vrasjes së rëndë në landfillin e Sharrës ka mbetur jetim.

Të irrituar nga ky fakt janë familjarët e Arditit, të cilët jetojnë ende me dhimbje për humbjen e djalit të tyre.

Xhaxhai i Arditit, Lush Gjoklaj është shprehur ashpër kundër Veliaj duke thënë:

E deklaroj me përgjegjësinë më të madhe s’ka me mbjellë ma Erion Veliaj pemë, pa ia mbjellë unë mbi të. Jam Lush Gjoklaj, le të vijnë të më arrestojnë, por jeta e djalit s’ka për të humbur kot pa u paguar. Nuk them as sot as nesër, bëj be në zot, pa u pagu ai djalë s’kam për ta lënë. Nuk jemi fis i madh, por jemi boll.”

Lush Gjoklaj gjithashtu tregoi ne Fax News se asnjë përfaqësues i Bashkisë nuk kishte shkuar t’u kërkonte falje në shtëpinë e tyre.

Sipas xhaxhait të viktimës, faji i Erion Veliaj ishte se në protestë, fotografia e Ardit Gjoklajt ishte grisur dhe ishte shkelur me këmbë nga policët e bashkisë.