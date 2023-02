Luhatjet e Euro-s dhe kursi i këmbimit për monedhat e tjera, çfarë parashikojnë ekspertët

Monedha e përbashkët europiane EURO pësoi rënie të ndjeshme disa ditë më parë, ndërsa sot, për të dytën ditë radhazi në tregun e këmbimit valutor vendas ka pësuar rritje.

Sipas kursit zyrtar të këmbimit të publikuar nga Banka e Shqipërisë, një euro u këmbye sot me 129.42 lekë, 0.04 pikë më shumë se një ditë më parë. Dollari amerikan u nënçmua me 0.01 pikë në krahasim me të mërkurën, duke u këmbyer me 104.65 lekë.

Ekspertët parashikojnë rritje të lehtë të Euros deri në fund të muajit megjithatë së bashku me Paundin britanik dhe Frangën zvicerane, valutat do vijojnë të jenë të dobëta.