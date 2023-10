Avokati i Popullit “trondit” policinë: Qëlluan me gurë protestuesit në Kukës

Avokati i Popullit ka “goditur rëndë” ministrinë e brendshme, policinë dhe prokurorinë në lidhje me arrestimin e 11 qytetarëve të kukësit pas protestës në Kalimash.

AP konstaton se arrestimi 23 qytetarëve pjesëmarrës në protestë, është bërë në shkelje të ligjit pa argumentuar shkaqet ligjore të këtyre veprimeve.

Po kështu, sipas rekomandimit, prokuroria ka shkelur afatet ligjore për dorëzimin e kërkesave për masat e sigurisë në gjykatë.

Një tjetër kritikë e AP, është ajo që lidhet me oraret e ndalimit të 23 qytetarëve nga 37 për të cilët prokuroria lëshoi urdhër arresti.

Fakti më I rëndë lidhet sips Avokatit të Popullit me zhvillimin e protestës në Kalimash, ku thuhet se ka pasur efektiva policie që kanë goditur me gurë ndaj protestuesve.

“Gjatë kryerjes së hetimeve lidhur me këtë ngjarje është konstatuar që ka patur edhe punonjës policie (nga pamjet filmike rezulton numër i kufizuar) që kanë qëlluar me gurë tubuesit dhe për këtë organi i Prokurorisë ka filluar me iniciativë, procedim penal ndaj Policisë për veprën penale të “kryerjes së veprimeve arbitrare”, thuhet në raportin e AP.